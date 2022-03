Palermo, occhio ai cartellini: da Valente a Brunori, in sette a rischio stop

Sono sette i calciatori del Palermo che al prossimo giallo rimediato saranno costretti a saltare una giornata di campionato

"Un nome in più. Valente va ad aggiungersi alla lista (già di per sé lunga) dei calciatori del Palermo a rischio squalifica. Un giallo e salta la prossima, proprio come Accardi, Brunori, Dall’Oglio, Giron, Luperini e Odjer", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla squadra di Silvio Baldini.

I sette in diffida fanno parte dello scacchiere dei titolari scelto del tecnico ex Empoli e Carrarese. A Potenza nessuno dei sei calciatori a rischio squalifica ha rimediato uno stop ma all'elenco si è aggiunto Nicola Valente, uomo chiave del 4-2-3-1 coniato da Baldini che non ha mai rinunciato all'esterno offensivo schierandolo in dodici partite su dodici dal primo minuto. "Il rischio delle squalifiche assumerà un peso diverso all’avvicinarsi delle giornate conclusive, quando un giallo potrebbe determinare o meno la presenza di un calciatore nel primo turno dei play-off", si legge sul noto quotidiano.

Secondo il regolamento chi viene squalificato al termine dell’ultimo turno della regular season, dovrà scontare lo stop proprio negli spareggi per la promozione. Al contrario, le diffide non verrano prese in considerazione per i turni successivi. Nella scorsa annata, il Palermo dovette fronteggiare una situazione simile con Pelagotti che nell'ultima giornata di campionato scese in campo da diffidato con il rischio di beccarsi un giallo che avrebbe lasciato spazio a Fallani nel primo turno dei play off.