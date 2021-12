Palermo: occhio a Starita, ma il Monopoli ha solo sei uomini-gol

La sfida tra Palermo e Monopoli è in programma domenica 5 dicembre, alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera"

"Il Monopoli ha solo sei uomini-gol, occhio a Starita". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul prossimo avversario in campionato del Palermo. Domenica 5 dicembre, alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", i rosanero affronteranno gli uomini di Alberto Colombo. "Attenti a quei... sei. Non pochi, in effetti, ma nemmeno tanti. D’altronde, il Monopoli è la squadra che manda a segno meno giocatori in tutta la Serie C", si legge. Sei in tutto, con il tecnico biancoverde che si affiderà ancora una volta a Starita, autore fin qui di otto reti.