Palermo, occasione Valdifiori? Il centrocampista rescinde con il Pescara

Il comunicato ufficiale da parte del club abruzzese che ha ufficializzato la rescissione consensuale con Mirko Valdifiori

Quale futuro per Mirko Valdifiori? Dopo i rumors di mercato che avrebbero accostato il profilo dell'ex centrocampista dell'Empoli a Palermo e Siena, la prima mossa arriva dal Pescara. Il club adriatica ha infatti raggiunto un'intesa con l'entourage del calciatore al fine di formalizzare la rescissione consensuale del contratto che legava il classe '86 alla società del patron Daniele Sebastiani. L'ex Napoli e Torino, svincolatosi dal Pescarà, sarà adesso libero di accordarsi con un altro club per proseguire la sua stagione agonistica. Il comunicato ufficiale dei biancoazzurri, che rende nota la rescissione consensuale tra il centrocampista ex Napoli e il club abruzzese.