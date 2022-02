Palermo, occasione per Silipo: contro la Virtus Francavilla in campo dal 1′?

Le ultime in vista della sfida tra Virtus Francavilla e Palermo, in programma sabato pomeriggio al "Nuovarredo Arena"

"Occasione per Silipo. La corsa del Palermo può ricominciare dall'incompreso". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle possibili scelte di Silvio Baldini per la sfida contro la Virtus Francavilla. "Andrea Silipo sta provando a mettere un tarlo nella testa di Silvio Baldini, un ronzio di sottofondo non per infastidire, ma per legittimare evidentemente una chance dal primo minuto", si legge.

Negli ultimi giorni, infatti, il tecnico toscano starebbe lavorando molto sul giovane talento scuola Roma, che fin qui non ha trovato molto spazio. Sotto la gestione di Baldini, infatti, il classe 2001 ha giocato appena 75 minuti. E mai dal primo minuto. Ma in vista della gara in programma sabato pomeriggio in Puglia, l'allenatore rosanero lo ha anche utilizzato sull'esterno sinistro per la prima volta. Un'opzione per Francavilla. E se così fosse, ci sarebbe un ballottaggio aperto con Floriano e con Felici.

"È probabile che Baldini stia pensando a una mossa che faccia da apriscatole su un campo stretto e corto, per di più in sintetico, dove anche le altre big del campionato hanno fatto fatica, se non quando hanno addirittura ceduto l’intera posta in palio", scrive la Rosea.