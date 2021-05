Palermo, occasione per recuperare gli infortunati: ecco chi può tornare a disposizione. Rauti…

“Palermo, occasione per recuperare tutti”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. Nella giornata di ieri, l’ufficialità: dopo il caos in Lega Pro per il rinvio di Triestina–Virtus Verona a causa di un focolaio Covid tra i veronesi, il Consiglio direttivo ha deciso di rinviare il secondo turno, che si giocherà il prossimo 19 maggio.

“Per il Palermo, sotto certi aspetti, è uno stop provvidenziale”, si legge. Contro il Teramo, Filippi ha dovuto fare a meno di sei elementi: Fallani, Almici, Crivello, Odjer, Palazzi e Somma. Tolto Almici, alle prese con una lesione di secondo grado alla coscia, tutti gli altri potrebbero tornare a disposizione per la delicata trasferta di Castellammare.

Intanto, nella giornata di ieri, i rosanero sono tornati in campo per una seduta defaticante. Per quanto riguarda le condizioni di Rauti, uscito anzitempo dal campo per un problema al ginocchio, verranno valutate nelle prossime ore. L’attaccante di proprietà del Torino, se necessario, si sottoporrà ad esami strumentali tra oggi e domani per capire l’effettiva entità dell’infortunio. “Lo staff tecnico spera di poterlo riavere in tempo per la trasferta di Castellammare di Stabia, ma non sembrano esserci grossi margini“, prosegue il noto quotidiano.

Anche per Lucca, ormai tornato a lavorare con il resto del gruppo, si naviga a vista. L’obiettivo è chiaramente quello di iniziare un graduale rodaggio fisico e agonistico, al fine di averlo pronto per recitare da protagonista assoluto in vista delle prossime partite. E i sette giorni in più a disposizione permetteranno a Filippi di ritrovarlo in una forma certamente migliore. Infine, con il via libera dei medici, anche Crivello potrà tornare ad allenarsi.