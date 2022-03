Palermo, obiettivo filotto: con la Fidelis in cerca del tris, 5 partite per decollare

Dopo aver conseguito il secondo successo consecutivo, il Palermo va a caccia del tris contro la Fidelis Andria, con un calendario favorevole che potrebbe aprire ad un possibile filotto di vittorie

"Baldini «sblocca» lo slot delle vittorie consecutive e ora va a caccia del filotto". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla possibile serie di vittori che il Palermo di Silvio Baldini vorrebbe provare ad inanellare già dal match valido per il turno infrasettimanale di Serie C contro la Fidelis Andria .

Subito dopo toccherà affrontare la Paganese, per poi giocare due partite consecutive in casa contro Taranto e Picerno. "Classifica alla mano, due avversa- rie meno abbordabili di quelle che affronteranno nelle prossime tre gare, ma l’effetto «Barbera» basta per dare agli uomini di Baldini concrete speranze di fare filotto". Un'eventuale serie di vittorie potrebbe certamente agevolare il Palermo per l'obiettivo secondo posto, ancora alla portata vista la frenata del Catanzaro e lo scontro diretto vinto ad Avellino, oltre al match da recuperare con il Taranto che regala all'asterisco un bel potenziale.