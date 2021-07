Palermo, obiettivo Bombagi: c’è la forte concorrenza del Catanzaro. Le ultime

Il Palermo ha messo nel mirino l'esperto fantasista Francesco Bombagi, a cui il Catanzaro avrebbe offerto un ricco ingaggio

Grandi manovre nel reparto offensivo. La dirigenza rosanero è al lavoro per costruire la squadra che verrà. Partendo dalle conferme certe di Floriano e Silipo, resta da sciogliere il nodo trequartista. D'altra parte, la strategia del Palermo è piuttosto chiara: due interpreti per ruolo, in conformità al credo tattico di Giacomo Filippi. A tal proposito, in cima alla lista dei desideri del club di viale del Fante vi è Francesco Bombagi. Svincolato, l'esperto fantasista piace però a molte società. Una fra tutte il Catanzaro, che sembra molto vicina al classe 1989.