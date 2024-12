Palermo, nuovo striscione della Curva Nord 12: “Mercato sbagliato, De Sanctis bocciato”

Contestato il ds De Sanctis, accusato di non aver fatto un mercato all'altezza

Nuovo striscione in segno di contestazione da parte degli ultras rosanero. La Curva Nord 12, dopo i ripetuti cori delle ultime settimane, ha deciso di contestare nello specifico De Sanctis. Il ds, colpevole secondo la tifoseria di non aver creato una squadra all'altezza dell'obiettivo, è stato accusato di aver fatto un mercato "sbagliato", attribuendogli una bocciatura rispetto a quanto fatto in estate.