Palermo, nuovo stop per Sala: condizioni e tempi di recupero. Ai box anche Segre

Piove sul bagnato. Tra oggettive criticità lacune strutturali, il Palermo di Corini non è certamente baciato dalla Dea Bendata. Tra occasioni mancate, pali colpiti ed ingenuità difensive, la sorte non pare sorridere alla compagine rosanero. Prestazioni opache, risultati negativi, classifica deficitaria. Poi c'è il capitolo infortuni. Avvio di stagione tormentato per l'esterno mancino Marco Sala. Già ai box per due partite dopo l'esordio in campionato contro il Perugia, l'ex Crotone era progressivamente rientrato in gruppo fino a riconquistarsi la maglia da titolare contro la Ternana. Al Liberati il ragazzo non stava neanche facendo male nella porzione di gara in cui è rimasto in campo, salvo poi arrendersi all'ennesimo problema muscolare. La lesione di primo grado all'adduttore lungo costringerà Sala ad un nuovo stop di almeno tre settimane. Corini dovrà rinunciare all'unico mancino naturale in rosa in quel ruolo, perdendo un giocatore importante per le delicate sfide contro Pisa, Cittadella e Modena. Una tegola che non aiuta di certo il tecnico in un frangente a dir poco complesso della stagione e della sua gestione. Contusione e stop precauzionale in vista dell'odierna seduta di allenamento anche per Segre che però dovrebbe essere arruolabile per il match contro la compagine di D'Angelo. Questo quando l'infermeria rosanero si era appena svuotata, con i rispettivi recuperi e ritorni in gruppo di Bettella, Lancini e Mateju. Come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, c'è il rischio che Sala possa saltare anche le sfide contro Parma e Cosenza, ultime tappe prima della sosta di metà novembre per gli impegni delle Nazionali.