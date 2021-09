Palermo, nuovo stop per Accardi: salterà anche il match contro il Campobasso

Il difensore del Palermo salterà anche la gara contro il Campobasso: i dettagli del nuovo infortunio

Nuovo stop per Andrea Accardi. Il difensore palermitano, costretto a saltare le prime cinque giornate di campionato, sembrava pronto a tornare a disposizione del tecnico Giacomo Filippi. Tuttavia, è rimasto ai box anche in occasione della gara contro il Monterosi Tuscia. Secondo quanto riportato dal "Giornale di Sicilia", non si tratterebbe di alcuna ricaduta dall'infortunio al polpaccio, completamente guarito, ma è alle prese con una infiammazione al tendine d'Achille. Un infortunio rimediato sabato, il giorno della partenza per Roma. Ragion per cui, il calciatore salterà anche la partita contro il Campobasso, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Accardi sarà l’unico assente.