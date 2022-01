Palermo, nuovo giro di tamponi al “Barbera” e allenamento pomeridiano: le ultime

Con l'avvenuta negativizzazione di Giron e Buttaro, i tesserati attualmente positivi tra calciatori e membri dello staff sono ventidue

L'attesa per la ripresa della stagione agonistica, la sessione invernale di calciomercato, la morsa opprimente del Covid-19 . Il Palermo prova a dimenarsi nell'ambito di un frangente tutt'altro che semplice, con il nuovo tecnico Silvio Baldini costretto ad abbozzare sedute di allenamento a ranghi ridotti in ragione dell'alto numero di soggetti positivi al Coronavirus nel gruppo squadra. Situazione complessa da vivere e gestire, sul piano logistico e psicologico, per staff tecnico, sanitario e i calciatori rosanero. Il focolaio esploso in seno al club di viale del Fante ha notevolmente rallentato il processo di assimilazione ed automazione dei principi fondanti del calcio di Baldini : l'allenatore nativo di Massa ha, infatti, potuto svolgere davvero poche sedute di allenamento con la squadra quasi al completo.

Con l'avvenuta negativizzazione di Giron e Buttaro, i tesserati attualmente positivi ed in isolamento domiciliare, tra calciatori e membri dello staff, sono ventidue. I calciatori attualmente negativi, quindi a disposizione di Baldini per svolgere il lavoro settimanale, sono invece nove. I cosiddetti superstiti hanno effettuato stamattina un doppio giro di tamponi, antigenici e molecolari, presso lo stadio "Renzo Barbera" in modalità drive-in. Per l'esito dei molecolari bisognerà attendere il tardo pomeriggio, mentre i calciatori i cui tamponi rapidi odierni hanno dato esito dubbio non parteciperanno alla seduta in programma nel pomeriggio a scopo precauzionale. Per i restanti tesserati in organico negativi al test rapido, è in programma una sessione di lavoro agli ordini di Baldini presso lo Sport Villagedi Tommaso Natale.