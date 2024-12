Palermo, nuovo evento per i piccoli tifosi: nasce “Rosanero Kids”, i dettagli

Nuovo evento per i piccoli tifosi del Palermo per Natale: Sabato 14 dicembre si terrà la prima edizione di "Rosanero Kids", uno speciale villaggio di natale a tinte rosanero in collaborazione con MiniMupa . L'evento si terrà dalle 9:30 alle 13:00 nel parterre della tribuna , con accesso libero dal piazzale dello stadio. Il club regalerà anche un biglietto per assistere ai match contro Catanzaro e Bari a tutti i piccoli supporters rosanero con massimo 10 anni di età compiuti.

IL COMUNICATO DEL CLUB

"Una giornata di festa all’insegna della magia del Natale per i piccoli tifosi che parteciperanno alla prima edizione natalizia di “Rosanero Kids”. Uno speciale villaggio di Natale con laboratori creativi, degustazioni golose e spettacoli d’animazione per bambini nella location più suggestiva che ci sia: lo stadio Renzo Barbera. L’evento si terrà sabato 14 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, nel parterre della tribuna, con accesso libero e gratuito dal piazzale dello stadio. Un’occasione speciale per mettere in gioco creatività, fantasia e spirito natalizio ma sempre con un tocco di passione rosanero. I bambini avranno l’opportunità di incontrare un Babbo Natale “speciale” che raccoglierà le letterine con i desideri e i sogni dei piccoli tifosi in un’inedita postazione allestita proprio sul campo. L’evento è organizzato dal Club con la collaborazione di MiniMupa, il primo Children’s Museum a Palermo, uno spazio interattivo dedicato esclusivamente ai bambini nel cuore dell’antico quartiere arabo della città, la Kalsa. Ai bambini fino a 10 anni compiuti che il 14 dicembre parteciperanno al “Rosanero Kids – Christmas Edition”, il Club regalerà un biglietto per assistere a ciascuna delle gare casalinghe del Palermo contro Catanzaro (15 dicembre) e Bari (26 dicembre).