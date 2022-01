Palermo, nuovo calendario: tre turni in sette giorni dopo il rinvio

La seconda giornata di ritorno slitta al 2 febbraio, ma prima le squadre scenderanno in campo per il quinto turno. Il 16 gennaio, invece, c’è il Taranto

Mediagol (nc) ⚽️

"Nuovo calendario, tre turni in 7 giorni". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Lo scorso 31 dicembre la notizia. La Lega Pro ha deciso di rinviare la seconda giornata del girone di ritorno per le numerose positività al Covid-19 emerse in Serie C. In attesa del ritorno in campo (il 16 gennaio, salvo nuovi slittamenti) e col rinvio del ventunesimo turno, dunque, è stato rimodulato il calendario.

La seconda giornata di ritorno verrà recuperata il primo weekend di febbraio, ma prima le squadre scenderanno in campo per il quinto turno, in programma il 29, 30 e 31 gennaio. Le gare del Girone C andranno tutte in scena domenica 30 gennaio alle 17.30, con il Palermo che ospiterà al "Barbera" il Monterosi Tuscia. Solo Juve Stabia-Foggia è in programma lunedì 31. Poi, il turno infrasettimanale.

Dopo la sfida contro il Monterosi, il Palermo tornerà in campo mercoledì 2 febbraio, alle ore 18, sempre al "Renzo Barbera": di fronte, il Messina. Derby che sarebbe dovuto andare in scena il prossimo 9 gennaio. Tutte le altre partite del Girone C si disputeranno nella stessa data e allo stesso orario, tranne Avellino-Juve Stabia e Potenza-Foggia, che verranno giocate l'indomani alle ore 18.

Si giocherà domenica 6 febbraio, invece, la sesta giornata di ritorno, che per il Girone C sarà interamente in programma alle ore 17.30. In questo turno, il Palermo sarà impegnato sul campo del Campobasso. "Tre partite nel giro di sette giorni, dunque, per recuperare la giornata rinviata questa settimana, che avrebbe dovuto essere la prima partita del 2022 per il torneo della Lega Pro", conclude il noto quotidiano.