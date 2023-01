Palermo, nuove sfide all’orizzonte: il club al lavoro per Azzi. Seck e Tutino…

Palermo, sfida con la Salernitana per Paulo Azzi. Seck e Tutino per l'attacco

Sfoltire, potenziare, rifinire. Step graduali e progressivi per il management del Palermo FC che ispirano le linee guida del club in questa sessione di calciomercato invernale. Si procede a piccoli passi per reperire innesti in grado di elevare cifra tecnica e personalità in seno alla rosa. In attesa che vengano espletate le pratiche burocratiche e possa essere definito ufficialmente il trasferimento in rosanero di Renzo Orihuela, il calciatore è già a Roma per allenarsi con i nuovi compagni, come riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Il binomio dirigenziale formato dal direttore sportivo Leandro Rinaudo e dal polo di riferimento dell'area scouting del City Football Group Luciano Zavagno, lavora alacremente per impreziosire la rosa a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella. Portate a termine egregiamente le operazioni si sfoltimento del roster, il club di viale del Fante continua a lavorare per regalare ad Eugenio Corini nuovi tasselli da incastonare nel suo mosaico tattico. Paulo Azzi, è il nome caldo per quanto riguarda la corsia mancina, il Palermo sembra infatti essere in vantaggio sulle dirette concorrenti, Salernitana su tutte, per assicurarsi le prestazioni dell'esterno basso brasiliano, senza però tralasciare le possibili alternative nel ruolo, dove per il momento Marco Sala resta il solo interprete.

Da colmare con priorità anche il vuoto lasciato dall’infortunio di Elia. L'attaccante senegalese di proprietà del Torino, Demba Seck e Gennaro Tutino del Parma, restano i profili vagliati dal Palermo per quanto riguarda il reparto avanzato, anche prendendo in considerazione il conseguente spostamento di Francesco Di Mariano sulla corsia di destra, ruolo già interpretato in stagione.

Eugenio Corini non intende intaccare le certezze di questi ultimi mesi, ma in base a chi arriverà in rosanero qualcosa potrebbe cambiare, con il mercato che potrebbe rappresentare una nuova sfida per quegli elementi in organico che in questa prima metà di stagione hanno stravolto, positivamente, le gerarchie del tecnico di Bagnolo Mella.