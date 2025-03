Palermo, nuova iniziativa per la festa del papà: i dettagli

In occasione della festa del papà, la società di viale del fante ha annunciato un evento speciale: "Papà rosanero", un evento dedicato a padri e figli legati dall'amore per i colori rosanero.

Tutti i dettagli dell'iniziativa sono stati chiariti in un comunicato:

"Di padre in figlio. Un senso di appartenenza coltivato ogni giorno, una passione tramandata negli anni, un’identità cucita sulla pelle per sempre. Nel giorno della Festa del Papà, il 19 marzo, si terrà al Renzo Barbera “Papà Rosanero”: lo speciale evento dedicato al legame indissolubile tra i più piccoli e i loro supereroi. Un pomeriggio indimenticabile da trascorrere insieme nella casa del Palermo, con un tour guidato nelle aree privilegiate e solitamente inaccessibili dello stadio e la possibilità di realizzare un sogno: giocare sul prato del Barbera e calciare in porta sotto la curva.