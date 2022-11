Palermo, nuova crisi: flop e zero punti contro Cosenza e Venezia. L’ultimo posto…

Pericolosamente al palo. I risultati maturati sul campo prospettano una seconda crisi per il Palermo di Eugenio Corini. Due scontri diretti in chiave salvezza entrambi steccati. La sconfitta per 3-2 contro un Cosenza in profonda difficoltà e reduce da ben cinque sconfitte consecutive. Il flop interno al cospetto del Venezia di Vanoli, con la compagine lagunare che aveva perso cinque delle ultime sei gare disputate. Match abbondantemente alla portata ed occasioni potenzialmente propizie per uscire dalla zona calda della classifica. Da gare del riscatto a cocenti delusioni il passo è stato breve. La formazione rosanero ha totalizzato zero punti e tanti rimpianti, complicando non poco il suo cammino verso la salvezza. Il Giornale di Sicilia evidenzia un dato preoccupante. Brunori e compagni non sono riusciti ad imporsi contro avversari non trascendentali ed in palese difficoltà, a differenza della stragrande maggioranza della altre compagini di Serie B che contro Cosenza e Venezia avevano fatto bottino pieno nell'ultimo periodo. Tra le formazioni attualmente nella colonnina di destra il Palermo ha sconfitto soltanto Perugia e Modena. Il fanalino di coda umbro all'esordio in campionato al Barbera, i canarini al Braglia qualche settimana fa, quando i rosa sembravano quasi fuori dal tunnel della crisi. Pari contro il Cittadella, prossime sfide in sequenza contro Benevento, Como e Spal. Altri incroci pericolosi in cui sarà il caso di invertire il trend e cominciare a fare punti pesanti. La classifica si è accorciata e il margine di vantaggio sull'ultimo posto dei rosa si è assottigliato a soli quattro punti. Significativo in quest'ottica il sorprendente successo del Perugia sul Genoa.