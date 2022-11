Palermo, nuova crisi e secondo ko consecutivo. Il club: “Avanti insieme, sempre”

Il Palermo si stringe forte in un momento estremamente delicato dal punto di vista dei risultati sportivi. La squadra di Eugenio Corini ha, infatti, rimediato la seconda sconfitta consecutiva in campionato nel match casalingo perso per zero a uno contro il Venezia di Vanoli. Brunori e compagni ricoprono, adesso, la sedicesima casella della classifica del torneo di Serie B. In vista del prossimo delicato impegno contro il Benevento di Cannavaro, il club di viale del Fante ha scelto di mandare un segnale a tifosi e addetti ai lavori con un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale di Instagram. "Avanti insieme, sempre", recita il virgolettato soprastante una foto emblematica con alcuni calciatori rosanero intenti a festeggiare sotto la pioggia dopo un gol segnato al Renzo Barbera.