Palermo, nuova apertura al “Renzo Barbera”: nasce l’Aperitivo rosanero, i dettagli

Novità a tinte rosanero.

In attesa che i tifosi possano ritornare a gioire sugli spalti del “Renzo Barbera“, la gestione del bar all’interno dell’impianto ha proposto una nuova iniziativa dal nome “Aperitivo rosanero”. All’ingresso centrale della tribuna verranno infatti posizionati alcuni tavolini che ospiteranno i tifosi rosa che potranno così ritrovarsi (rispettando le norme per il contrasto del Covid-19) e godersi un aperitivo in una location inconsueta.

Il bar oltre a essere aperto al pubblico durante l’intera giornata, nei prossimi giorni dalle 18,00 alle 22,00 darà vita a questa inedita iniziativa. Taglieri di salumi, calici di vino e stuzzichini vari potranno essere degustati allo stadio “Renzo Barbera”, magari accompagnati in alcune occasioni dalla presenza di qualche calciatore rosanero che potrebbe presenziare per firmare autografi. Da qui a qualche giorno si saprà di più per quanto concerne la data dell’avvio.