Palermo, numeri da A: Corini comanda il cambio di rotta rosa. Frosinone e Ascoli…

Otto punti in quattro partite, soltanto Frosinone e Ascoli ne hanno ottenuti di più. Dopo il tonfo in casa della Ternana , il cambio di rotta del Palermo, che viaggia adesso al ritmo da prima della classe, nelle ultime quattro partite infatti i rosanero hanno il terzo miglior rendimento di tutta la Serie B con due punti a partita. Meglio del Palermo in questo mese hanno fatto solo Frosinone ed Ascoli . Come sottolinea l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", oltre la compagine ciociara e la formazione marchigiana, nell’ultimo mese nessuno ha fatto meglio dei rosanero. La capolista, reduce da quattro vittorie consecutive, ha 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici mentre L' Ascoli ha fatto 10 punti con tre vittorie e un pareggio.

Stessi punti invece per Pisa e Sudtirol che dopo il cambio in panchina sembrano le squadre tra le più in forma del torneo. Dal penultimo posto al tredicesimo posto a sole quattro lunghezze dalla zona promozione. Quel cambio di rotta che Corini diceva di aver visto con il Pisa adesso è adesso avvalorato dai numeri e la classifica fa meno paura. Tutto questo dimostra quanto il campionato di Serie B possa essere equilibrato e ad eccezione del Frosinone nessuna delle squadre che per il momento è in alto in classifica in questo periodo ha fatto particolari risultati. Insomma alla fine la tempesta arriva per tutte e nell’ultimo mese il Palermo sembra averla superata.