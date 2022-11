Palermo, novità in difesa: Marconi squalificato, Bettella cerca continuità

Davide Bettella potrebbe avere un'opportunità contro il Venezia

"Perché Davide Bettella non è riuscito ancora a imporsi nelle scelte di Eugenio Corini? I motivi sono diversi: un difetto di condizione, l'impatto con un ambiente caldo ed esigente come quello di Palermo e la necessità di entrare in un meccanismo che si è iniziato a generare dalla prima giornata di campionato non avendo una storia pregressa, se non quella portata dalla vecchia guardia", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori su Davide Bettella.

L'ex difensore centrale del Monza ha disputato una sola gara da titolare in maglia rosanero nel ko di Reggio Calabria (3-0 il finale), rimediando un 'espulsione negli ultimi minuti di partita. Ivan Marconi ha così sovvertito le gerarchie iniziali, conquistando il posto al fianco di Nedelcearu. In occasione della prossima sfida di campionato in cui Brunori e compagni affronteranno il Venezia, Corini dovrà fare a meno proprio dello squalificato Marconi e per Bettella "può, dunque, aprirsi la strada della convinzione nei propri mezzi e nelle decisioni dell'allenatore", si legge.

Per il classe 2000 sarà determinante l'atteggiamento sotto il profilo personale e tattico in una linea difensiva che avrà anche altre novità "visto che due giocatori importanti come Mateju e Nedelcearu saranno reduci degli impegni dell'ultima settimana, rispettivamente con Repubblica Ceca e Romania, e che sulla sinistra tornerà dopo oltre un mese e mezzo di assenza Sala", chiosa la Rosea.