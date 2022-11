Palermo, novità in difesa: ok Sala e Bettella, retroguardia inedita contro il Venezia

Una retroguardia che ha spesso mostrato lacune e sbavature, specie lontano dalle mura amiche, al netto dei singoli interpreti. Maggiore solidità ed equilibrio nella fase di non possesso la compagine rosanero l'ha mostrata da quando il tecnico ha optato per un centrocampo più dinamico e muscolare, principalmente votato al filtro ed all'interdizione, capace di schermare e proteggere adeguatamente la linea difensiva. Palermo più granitico tra le mira amiche nelle ultime uscite, con due clean sheet consecutivi e quattro punti conquistati contro Cittadella e Parma. I progressi evidenziati nell'ultimo mese si sono inopinatamente dissolti a Cosenza, match in cui la squadra ha smarrito spesso le giuste distanze tra i reparti ed ha compiuto suo malgrado topiche difensive fatali ai fini del risultato. Contro la formazione guidata da Paolo Vanoli, il pacchetto arretrato rosanero sarà chiamato a fornire prova di tenuta ed affidabilità, nonostante lo schieramento inedito della linea caratterizzato da due novità. Sala e Bettella, rispettivamente sul versante mancino ed al centgro della retroguardia a fianco di Nedelcearu, erano fuori dall'undici titolare, per motivi diversi, da numerose settimane. Oggi si giocano una chance importante per scalare le gerarchie tecniche di Corini, entrambi puntano ad una prestazione di livello, sia individuale sia di reparto, per riuscire a mantenere inviolata la porta di Pigliacelli per la terza volta consecutiva al Barbera. La duttilità tattica di Sala, al pari di quella di Valente sul versante opposto, consentirà a Corini di mutare assetto tattico anche in corso d'opera. Solito 4-3-3 con Sala e Mateju esterni bassi sulle rispettive corsie, in alternativa 3-5-2 con Mateju che scala braccetto di destra nel terzetto di centrali difensivi e l'ex Crotoe che finge da esterno alto a tutta fascia a sinistra, così come Valente sul binario destro.