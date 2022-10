Palermo, novità Broh e Gomes: muscoli e agonismo per il centrocampo rosa

"Ha gestito poco il pallone, ha effettuato meno passaggi, si è posizionato più spesso per spezzare il gioco avversario che per costruire. Eppure, ha verticalizzato molto di più ed è stato più dinamico", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i riflettori sul centrocampo del Palermo visto nell'ultima partita contro il Pisa .

Bivio per il tecnico del Palermo Corini che contro il Cittadella deve scegliere se "confermare la diga muscolare e lasciare ancora in panchina due pezzi pregiati come Stulac e Saric, che comunque contro il Pisa è subentrato nella ripresa. Oppure, cambiare ancora anche in base alle caratteristiche dell'avversario", si legge.