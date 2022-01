Palermo, Novellino sicuro: “Primo posto? Impresa impossibile, Bari troppo lontano”

Parola all'ex tecnico rosanero, che conosce bene il Girone C di Serie C vista la sua ultima esperienza sulla panchina della Juve Stabia

Queste le parole di Walter Novellino , ex tecnico del Palermo nel 2016 intervenuto in merito all'improbabile rimonta al Bari capolista del girone C di Serie C che - a detta sua - la formazione affidata alla guida di Silvio Baldini non riuscirà a completare. Un verdetto chiaro quello di Novellino, che ha spiegato come la forbice di punti attualmente in essere tra la compagine pugliese e i rosanero sia troppo ampia, con un gap tecnico anche esso importante.

Ci sarà tempo, come affermato dallo stesso Novellino, per vedere il Palermo in alto, ma le chance di vittoria del campionato sono tutte, ad oggi, dalle parti della franchigia splendidamente allenata da Michele Mignani. Ecco, di seguito, le parole di Novellino, intervistato alle colonne odierne de La Repubblica: "Il Palermo visto contro la Juve Stabia mi è piaciuto. Filippi quindi non me ne voglia, se dico che con Baldini ci sono opportunità di crescita. Il Bari però da tre anni soffre e spende per realizzare il salto in B e non si lascerà sfuggire l'occasione. Per i rosa ci vuole tempo. Anch' io sono stato in questa città che pretende perché ha un grande passato. Undici punti da recuperare lasciano perplessi. Baldini, come me, ha allenato in A, però conosce la categoria, può incidere con la sua fame di ricominciare e con il carattere. Intanto, cambierà il modulo. Senza nulla togliere a Filippi, c'è da fargli i complimenti per questa ennesima sfida".