Palermo, non solo Potenza e Monopoli: ad agosto test contro la Salernitana

Saranno almeno quattro le amichevoli che il Palermo affronterà durante il ritiro pre-campionato in Campania: le ultime

Nel corso della preparazione sono previsti altri test con altre formazioni prima del rientro in città della squadra rosanero. Da definire l'ultima amichevole da affrontare prima di tornare in Sicilia, con i rosanero che dovrebbero affrontare la Salernitana. "Gli organizzatori del ritiro della Salernitana hanno predisposto tutto per un match tra i rosanero e i campani il 1° agosto", informa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Manca ancora l'ufficialità, ma l'amichevole dovrebbe andare in scena all'Arechi di Salerno.