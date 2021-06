Palermo, non solo Marotta: anche Gliozzi e Vantaggiato nel mirino del club

Il Palermo vuole puntare sull’usato garantito: ecco i nomi nel mirino del club rosanero

Nuovi nomi per l’attacco del futuro.

"Il casting per l’attacco è iniziato", apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. Filippi e Castagnini sono al lavoro per disegnare il nuovo reparto avanzato. Con o senza Lucca, l'obiettivo resta un attaccante che in Serie C può fare la differenza. Due, se il classe 2000 scuola Torino lascerà la Sicilia.

OBIETTIVO MAROTTA - In cima alla lista dei desideri del club di viale del Fante vi è Jacopo Manconi, attaccante dell'AlbinoLeffe autore di 15 gol nell'ultimo campionato. Ma non è l'unico nome. Il Palermo, infatti, starebbe pensando anche ad Alessandro Marotta. L'esperto centravanti della Juve Stabia, che da gennaio ha messo a segno 13 reti, "è qualcosa di più di una semplice idea, sembra essere addirittura tra le priorità di Castagnini che sta lavorando molto sotto traccia per provare a portarlo in rosanero", si legge. Il giocatore, pronto a lasciare la Campania, piace anche a Modena e Catanzaro.

LE ALTERNATIVE - Un altro nome nel taccuino della dirigenza rosanero è quello di Ettore Gliozzi, attaccante di proprietà del Monza - già nel mirino del Palermo la scorsa estate - che nel corso dell'ultima stagione ha messo a segno 7 gol (e collezionato 2 assist) con la maglia del Cosenza. Restano da capire le intenzioni del calciatore e di Stroppa: il nuovo allenatore del Monza, infatti, lo valuterà in ritiro. Infine, "un pensiero, per quanto timido, in questo momento si sta facendo anche su" Daniele Vantaggiato, che di recente ha conquistato la promozione in Serie B con la maglia della Ternana.