Palermo, non solo Lucca: da Peretti a Silipo, il club rosanero mette gli under in… vetrina

“Da Peretti a Silipo, gli under in… vetrina”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle scelte di Giacomo Filippi. Nella seconda parte della stagione, il tecnico ha deciso di gettare nella mischia i propri under. Contro la Juve Stabia, ad eccezione di Doda, fermo ai box, lo storico vice di Roberto Boscaglia ha schierato tutti i nati dal 2000 in poi: Peretti, Silipo e Lucca, che per la prima volta hanno giocato insieme dal primo minuto.

L’unica volta in cui Boscaglia aveva scelto di affidarsi a così tanti under risale al girone d’andata, in occasione della partita casalinga contro l’Avellino. In campo, in quel caso, sono scesi Peretti, Doda e Lucca. Tutti under di proprietà del club di viale del Fante (oltre a Marong). Gli altri, sono tutti in prestito: Fallani dalla Spal, Corrado dall’Inter e Rauti dal Torino.

Peretti, che nella prima parte della stagione non ha trovato continuità, ha disputato da titolare due delle ultime tre gare, idem Silipo, con il Palermo che così “prova a mettere in vetrina i propri giovani”, si legge.