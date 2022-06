Palermo, non solo Brunori: con la Juventus si tratta anche per Nicolussi Caviglia

"Tra Palermo e Brunori non è finita, anzi". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul futuro del bomber italo-brasiliano. Ma non solo. Ventinove gol ed una crescita esponenziale con l'arrivo di Silvio Baldini sulla panchina rosanero, l'exploit del classe 1994 non è certamente passato inosservato. Diversi club, infatti, avrebbero fatto ben più di un sondaggio con la Juventus - proprietaria del cartellino - e l'entourage del giocatore. Sampdoria, Salernitana e Cremonese in Serie A, Cagliari, Perugia e Frosinone in B.