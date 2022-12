Palermo, non può segnare solo Brunori: dopo il girone d’andata si penserà al mercato

La classifica del campionato cadetto si restringe giornata dopo giornata, con un equilibrio che regna e può far catapultare una squadra nei piani alti oppure farla sprofondare nelle zone "pericolose". Il Palermo si trova attualmente a tre punti dalla zona playoff ma solamente con una lunghezza di vantaggio sulla zona playout . Sono in totale cinque i punti ottenuti dalla formazione di Eugenio Corini nelle tre sfide ravvicinate nel giro di una settimana, per un totale di venti raccolti fino a questo momento a due giornate dalla fine del girone d'andata: una media che di fatto garantisce il mantenimento della categoria, ovvero l'obiettivo stagionale dei rosa.

Ancora una volta decisivo Matteo Brunori ma la formazione di Eugenio Corini sembra dipendere troppo dall'italo-brasiliano, arrivato a quota otto reti in campionato ed undici stagionali considerando anche la Coppa Italia. Se questi dati sono gratificanti per il bomber nato a Macao, di fatto lasciano alcune perplessità circa il rendimento offensivo del resto della squadra. Come sottolinea il quotidiano siciliano, la panchina non dà alcun apporto a livello realizzativo. Ci rifletterà senz'altro il direttore sportivo Leandro Rinaudo, pronto a lavorare sodo anche nella prossima sessione di calciomercato invernale.