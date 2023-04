Palermo, non ci sono più jolly: per i playoff serve un passo da Serie A

"Il calendario favorevole non è stato sfruttato, da sabato in poi bisogna accelerare", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul cammino del Palermo di Eugenio Corini in Serie B .

La squadra guidata da Corini, dunque, per accedere ai prossimi playoff dovrebbe totalizzare almeno 11 punti nelle prossime cinque partite. Uno score non semplice visto che gli avversari dei rosanero sono ancora in lotta per obiettivi significativi. "Il Palermo non ha sfruttato il calendario favorevole e adesso non ha più jolly a disposizione: la strada è in salita ma l’obiettivo è ancora raggiungibile", chiosa il Gds.