Palermo, nodo direttore sportivo: si va verso la conferma del tandem Rinaudo-Zavagno

"E' una strada tracciata alla ricerca di certezze, tra conferme e sorprese. Quella che il Palermo vuole seguire in campo che potrebbe trovare ben presto anche fuori dal terreno di gioco", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla conferma di Leandro Rinaudo che, fino ad oggi, ha svolto ad interim la mansione di direttore sportivo affiancato da Luciano Zavagno .

"Un tandem che ha convinto e che in questi giorni potrebbe passare da una dimensione temporanea ad una definitiva", si legge sul Gds. Secondo i piani iniziali, il polo di riferimento del City Football Group avrebbe dovuto lasciare la Sicilia a mercato chiuso per dedicarsi alle altre realtà della holding ma la sua permanenza ad una settimana dalla chiusura del calciomercato lascia aperta l'ipotesi di una sua conferma in rosanero. Seguiranno ulteriori aggiornamenti....