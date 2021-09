Palermo, no Soleri no gol: ai rosanero mancano le reti degli attaccanti

Il Palermo alla ricerca dei gol degli attaccanti, nelle prime tre uscite del reparto offensivo solo Soleri ha realizzato su azione

La sconfitta contro il Taranto ha evidenziato in casa Palermo delle importanti défaillance, in primis nel reparto difensivo senza però dimenticare quello offensivo in cui gli attaccanti non hanno realizzato. È rimasto a secco Edoardo Soleri e in generale l'attacco rosanero che è apparso non al top, infatti la rete è stata messa a segno da Almici su errore palese dell'estremo difensore pugliese. In tre partite di campionato gli uomini di Filippi sono andati in gol in quattro occasioni, ma soltanto la metà sono stati realizzati su azione mentre i restanti su calcio di rigore. Solo in un'occasione un centravanti ha realizzato ossia Soleri mentre le altre punte (Brunori e Fella), scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', sono alla ricerca della prima gioia. Se Floriano deve ritrovare il giusto smalto dopo la prestazione negativa di Taranto, Fella deve mettere minuti sulle gambe per far capire di poter dare una mano alla squadra e poter essere decisivo. Mister Filippi dovrà pensare di cambiare qualcosa perchè servono i gol di tutti gli attaccanti per