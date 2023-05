Palermo, niente “rompete le righe”: la squadra di Corini in campo lunedì

Il Palermo non va subito in vacanza: i rosanero scenderanno in campo lunedì dopo due giorni di riposo.

Per il Palermo non è ancora il momento del "rompete le righe". Dopo il pari con il Brescia ed il mancato accesso agli spareggi promozione, la squadra di Eugenio Corini tornerà in campo nella giornata di lunedì per proseguire il lavoro atletico, nonostante la stagione appena conclusa. Ma è anche tempo di bilanci per la dirigenza.

"Se il mercato di gennaio era servito per tamponare le carenze di alcuni reparti, per quanto non tutti i neoacquisti abbiano reso come il tecnico sperava, in estate è probabile che Corini spingerà per avere innesti in grado di vincere la Serie B: d'altro canto saranno necessarie, a partire dai prossimi giorni, valutazioni sui giocatori avuti quest'anno per capire chi potrà avere un ruolo (da protagonista o da comprimario) nel Palermo del futuro e chi no", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Contrariamente a quanto avvenuto la scorsa estate, infatti, il City Group avrà a disposizione tre mesi pieni le valutazioni del caso e per progettare il futuro, "con la consapevolezza però che per alleviare il malcontento della città serviranno risposte immediate al momento del ritorno in campo [...] La prossima stagione servirà uno step ulteriore e la società è pronta a confermare la fiducia a Corini, il cui contratto attuale scade a giugno 2024, ma è chiaro che ci si aspetta, fin dalla ripresa del campionato il 19 agosto, un Palermo pronto a lottare per la Serie A. Un messaggio che è stato ribadito anche nel post partita, con un lungo confronto negli spogliatoi tra tecnico e dirigenza in cui è emersa la necessità di costruire una rosa ancora più forte, senza però apparentemente volerne modificare la guida", conclude il noto quotidiano.