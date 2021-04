Palermo, niente campionato Under 17: la società decide di non iscriversi. Il motivo

Il Palermo non parteciperà al campionato Under 17 Serie C.

Il settore giovanile della Figc ha ufficializzato il calendario del nuovo format che prenderà il via domenica. E tra le formazioni partecipanti spicca l’assenza della squadra allenata da Di Fiore. Il motivo? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, la società (“l’adesione era su base volontaria”, si legge) ha deciso di non iscrivere la formazione Under 17 per i rischi sanitari legati alla pandemia.

Termina, dunque, anzitempo la stagione per i baby rosanero nati nel 2004 e 2005, che in questa annata hanno disputato una sola partita, lo scorso 11 ottobre 2020 contro la Vibonese.