Palermo, nessuno come Lucca: un gol ogni 118 minuti. E Almici regala… un record negativo

Un gol ogni 118 minuti.

“Basterebbe questa media per considerare Lucca il bomber più prolifico del Girone C, ma il rendimento del centravanti del Palermo è nettamente migliore da quando si è sbloccato”, scrive l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. Dalla doppietta messa a segno lo scorso 2 dicembre 2020 contro la Viterbese, Lorenzo Lucca va a segno ogni 96 minuti di gioco.

Tra gli attaccanti del Girone C in doppia cifra, il numero 17 del Palermo – autore di una tripletta contro la Casertana – ha la migliore media realizzativa. Nel dettaglio, Partipilo della Ternana ha segnato un gol ogni 123 minuti, seguito da Falletti, ogni 131 minuti. Cianci del Bari e Maniero dell’Avellino, hanno timbrato il cartellino ogni 149 minuti, poi Antenucci del Bari (un gol ogni 168 minuti) e Cuppone della Casertana (ogni 178 minuti).

Intanto, chi salterà certamente la sfida contro il Monopoli, in programma mercoledì pomeriggio è Alberto Almici. L’esterno ex Hellas Verona, espulso in quel di Caserta, dovrà scontare un turno di squalifica. Un ennesimo cartellino rosso, per un totale di nove calciatori cacciati via dall’arbitro a partita in corso tra rossi diretti (sei) e doppi gialli. Come nessun altro in tutto il Girone C. O quasi. La Cavese, infatti, “vanta” in totale più espulsi: dieci, con quattro rossi diretti e sei doppie ammonizioni.