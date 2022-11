Palermo, nessuno come Brunori in Serie B: Corini ha il bomber più letale

"Brunori 'spacca' anche in B, il Palermo ha il bomber più letale". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui da Matteo Brunori . Sei gol messi a segno, tre assist per i compagni: il bomber italo-brasiliano è l'attaccante più incisivo di tutto il campionato. "Se c'è un attaccante più decisivo di Brunori per le sorti della propria squadra, quello non si trova in Serie B", si legge.

Reduce dalla sua prima doppietta in Serie B, amara per via del rigore sbagliato contro il Cosenza, il numero 9 di Eugenio Corini "ha confermato quel che già è chiaro da un anno a questa parte: in avanti, i rosa vanno dove li porta lui". E nessun altro in B ha un'incidenza simile alla sua. Neanche il capocannoniere Cheddira, che fin qui ha partecipato "solo" al 62% dei gol segnati dal Bari. Brunori, invece il 64%. E se si prende in esame anche la Coppa Italia, con la tripletta alla Reggiana, si va oltre il 70%. "Determinante, sempre. Anche quando non segna. [...] O segna lui, o segna qualcuno imbeccato da lui. Non c'è altra strada", prosegue il noto quotidiano.