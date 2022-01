Palermo, nessun nuovo caso di positività al Covid-19 oggi. C’è una negativizzazione

Migliora la situazione in casa Palermo. L'incubo Covid-19 resta incessante ma non è stata riscontrata oggi alcuna positività tra i tesserati. Anzi, il numero degli indisponibili è diminuito

La squadra che in Italia è stata in assoluto più colpita dal Covid-19 in questo inizio dell'anno 2022 è stata senza dubbio il Palermo con ben venticinque casi di positività tra i tesserati.

Buone notizie per i rosanero che nella giornata odierna non solo non hanno riscontrato nuove positività al virus ma hanno anche negativizzato un calciatore. Di seguito il comunicato ufficiale del club di Viale del Fante: "Il ciclo di tamponi molecolari a cui si sono sottoposti oggi i giocatori e lo staff del Palermo non ha evidenziato nuovi soggetti positivi al virus Sars-Cov-2. Contestualmente uno dei primi giocatori risultati positivi ha completato il processo di negativizzazione portando quindi da 20 a 19 i giocatori attualmente indisponibili e in quarantena ciascuno presso il proprio domicilio.