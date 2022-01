Palermo, il più grande cluster d’Italia: incubo Covid, ora si spera in una tregua

Oggi stop agli allenamenti: gli otto "superstiti" torneranno in campo domani, martedì 11 gennaio, allo Sport Village

"Il più grande cluster d'Italia, oggi resteranno tutti a casa". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Un giorno di stop, in attesa di una tregua". Nella giornata di ieri, l'esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di sabato 8 gennaio per i calciatori ancora negativi al precedente ciclo: altri tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19. Sono in tutto venti i giocatori risultati positivi fin qui e posti attualmente in quarantena presso la propria abitazione. Quattro i membri dello staff. "Numeri che rendono il focolaio rosanero quello più ampio di tutto il calcio professionistico italiano, allo stato attuale e non solo", si legge.