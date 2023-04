Palermo, nelle ultime nove gare una sola vittoria. Playoff così vicini, così lontani

Negli ultimi due mesi, la formazione allenata da Eugenio Corini è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio solamente in un'occasione, con la goleada rifilata in rimonta al Modena sotto la guida del vice tecnico Salvatore Lanna, vista l'assenza per la squalifica rimediata a Cittadella del mister di Bagnolo Mella. Un andamento lento che, come sottolinea il quotidiano, rischia di compromettere la partecipazione delle "aquile" ai prossimi playoff, obiettivo difficilmente ipotizzabile dopo la prima parte di stagione ma che con il passare del tempo è diventato un traguardo tangibile ed alla portata. Tuttavia, nelle ultime nove uscite solamente nove punti sono stati raccolti, frutto di una vittoria, sei pareggi e due sconfitte.