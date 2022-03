Palermo, nel girone di ritorno dodici punti in 9 gare: un andamento… lento

Se il Palermo allenato da Silvio Baldini oggi è in una situazione di sostanziale tranquillità è per quanto di buono fatto nel girone d’andata

"Dopo tre quarti di campionato, il Palermo continua a non ingranare. Quel che più preoccupa, però, è il rendimento mostrato dal giro di boa in poi", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori in casa rosanero a margine della debacle maturata sul campo della Virtus Francavilla.

A metà girone di ritorno il Palermo, se non fosse per i punti racimolati nella prima parte della stagione, sarebbe nel gruppone di squadre in lotta per il decimo posto. I soli dodici punti raccolti dal giro di boa in poi hanno fatto, infatti, perdere terreno a De Rose e compagni che adesso distano ben quattordici punti dalla capolista Bari e dieci lunghezze dal secondo posto occupato attualmente dal Catanzaro di Vivarini. "Gli otto punti di vantaggio dall’undicesimo posto (con una partita da recuperare) sono l’eredità della prima parte di stagione, perché il secondo tempo del campionato non è iniziato certo con risultati brillanti", si legge sul noto quotidiano.

Tra le compagini che militano nella zona play off del Girone C di Serie C solamente il Foggia di Zeman ha fatto meglio rispetto al team di Baldini con dieci punti raccolti in altrettante sfide disputate. Basti pensare, inoltre, a Turris e Monopoli, due avversarie in caduta libera, ma che numeri alla mano non hanno un rendimento così diverso da quello dei rosanero nel girone di ritorno.

"Nelle nove partite di questa seconda metà di stagione (una con Filippi e otto con Baldini in panchina), il Palermo non solo non ha tenuto il passo delle dirette concorrenti, ma si è visto scavalcare anche da squadra che puntano a ben altri obiettivi", chiosa l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".