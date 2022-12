Palermo, Nedelcearu sui social: “Grazie a tutti per l’affetto dimostrato”

Sono giorni difficili per Ionut Nedelcearu, difensore romeno del Palermo. L'ex Crotone, negli istanti precedenti alla gara esterna contro la SPAL, ha ricevuto la triste notizia della scomparsa del padre. Con estrema professionalità, il romeno ha deciso comunque di scendere in campo con i rosanero. Assente all'allenamento di oggi, Nedelcearu è volato in Romania in permesso societario.