Palermo, Nedelcearu esulta sui social: “Babbo Natale è arrivato stasera con un goal!”

"Sono felice di concludere quest'anno con una vittoria". Primo gol in maglia rosanero per Nedelcearu, decisivo in Palermo-Cremonese.

"Babbo Natale è arrivato stasera con un goal 🎅🏼 🤫 Sono felice di concludere quest'anno con una vittoria FORZA PALERMO". Ionut Nedelcearu non tiene a freno la propria gioia dopo la vittoria nel Boxing Day del suo Palermo contro la Cremonese, in cui lo stesso difensore rumeno è andato a segno, per il suo primo centro in maglia rosanero.