Palermo, Nedelcearu e Saric osservati speciali: Zavagno a Bucarest per seguire i rosa

Zavagno a Bucarest per Romania-Bosnia. Nedelcearu e Saric osservati speciali

Serie B pronta a ripartire, dopo lo stop dei campionati dovuto alle competizioni delle Nazionali tra gare amichevoli e sfide valide per la Nations League 2022-2023. Il Palermo FC di Eugenio Corini sarà impegnato al "Renzo Barbera" nel match valevole per la settima giornata del torneo cadetto contro il SüdTirol di Pierpaolo Bisoli, in programma sabato 1 ottobre alle ore 14:00.