Palermo, nasce la Scuola Portieri: Marotta e Zangara alla ricerca di talenti

I migliori percorsi formativi con gli allenatori più esperti, dedicati al ruolo più affascinante e delicato dell’undici in campo. Ecco la nuova Scuola Portieri Palermo, che ha l’obiettivo di trovare e formare talenti tra i pali, con un programma di allenamento altamente specializzato e pensato apposta per giovani atleti dagli 8 anni in su.

La nuova Scuola Calcio Palermo, in collaborazione con EZ59, nasce dall’esigenza di individuare e seguire la crescita dei più promettenti profili sul territorio per agevolare il loro percorso verso traguardi sportivi sempre più alti, attraverso standard formativi di alta qualità e processi già ben strutturati, secondo criteri professionali adottati nelle migliori realtà del calcio professionistico. Dall’allenamento motorio (sulla rapidità, la combinazione e la preacrobatica, etc..) all’allenamento tecnico (tra tuffi, spinte e prese), fino all’allenamento tattico (con i posizionamenti, la disposizione della barriera, le uscite e tanto altro).

Il direttore della nuova Scuola Portieri Palermo è Emilio Zangara, ex portiere e attuale allenatore dei portieri per il settore giovanile del Palermo; mentre il responsabile tecnico è Michele Marotta, attuale allenatore di Alberto Pelagotti e Samuele Massolo, nella prima squadra rosanero. Zangara e Marotta seguiranno i giovani atleti insieme ad allenatori qualificati FIGC e garantiranno una sinergia costante con il settore giovanile del Palermo, alla scoperta dei talenti più promettenti. Gli allenamenti si svolgeranno al Centro Sportivo Calcio Sicilia (il lunedì dalle 18 alle 19) e al Centro Sportivo Buon Pastore (il giovedì dalle 18 alle 19). Per info su iscrizioni e disponibilità: scuolaportieripalermo@gmail.com

Lo ha comunicato il sito ufficiale rosanero