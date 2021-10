Palermo, MVP del mese: il migliore in campo sarà premiato con una targa

Una volta al mese, il calciatore del Palermo più votato dalla community dei tifosi registrati sull’app del Palermo sarà premiato in campo

A partire da domenica 10 ottobre, una volta al mese, il calciatore del Palermo più votato dalla community dei tifosi registrati sull’app ufficiale del club rosanero sarà premiato con una targa in campo, poco prima dell’inizio della partita. "A determinare l’esito nell’app, in particolare, sarà il super sondaggio che vedrà i rispettivi vincitori dei sondaggi di ogni singola partita del mese appena trascorso sfidarsi in un confronto finale per aggiudicarsi il titolo mensile. Il giocatore prescelto riceverà in campo una targa direttamente dalla Società e da un rappresentante dello sponsor che avrà sposato l’iniziativa", si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale della società di viale del Fante.