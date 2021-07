Palermo, Moses Odjer si racconta: “Che affetto dai tifosi rosanero”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Palermo Moses Odjer, che si racconta sul proprio canale Youtube

"Vivevamo in cinque in un monolocale, stavo con mio fratello e mia sorella. Ad un certo punto, avevamo bisogno di soldi per pagare l’affitto e ci siamo trasferiti vicino al Mandela Park". Lo ha raccontato Moses Odjer in un'intervista pubblicata sul proprio canale Youtube, riportata dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Il centrocampista del Palermo, che da otto anni gioca in Italia, ha ripercorso le tappe della sua carriera. "Fortunatamente, giocando al Mandela Park, un osservatore mi notò e ho avuto l’opportunità di giocare", le sue parole.