Palermo-Monterosi, prima vittoria per Baldini: l’analisi del tecnico rosanero

Palermo-Monterosi 2-0: prima gioia per mister Silvio Baldini. Samuele Damiani apre le danze, Mattia Felici congela il risultato

Due a zero. È questo il risultato finale di Palermo-Monterosi Tuscia. Allo Stadio "Renzo Barbera", dopo un primo tempo non brillante, gli uomini di Silvio Baldini - all'esordio casalingo sulla panchina rosanero -, si impongono nella ripresa grazie alle reti di Samuele Damiani e Mattia Felici.

"Dopo tanti anni entrare al Barbera e pensare dentro la mia testa tutto quanto mi sembrava un qualcosa di surreale. Il calcio ha un qualcosa di magico che nessuno sa spiegare. Stasera ero molto fiducioso perché i ragazzi avevano fatto queste due settimane con voglia di fare qualcosa di importante. Bisogna migliorare, prendere fiducia e autostima quando abbiamo palla al piede. Abbiamo fatto due gol ma avremmo potuti farne molti di più. Io son contento perché i ragazzi meritavano questa vittoria. E' molto visibile che quando la squadra riparte lo fa benissimo. Dobbiamo migliorare quando abbiamo da palleggiare e farlo con più autostima. A volte sbagliavamo dei passaggi semplici. Se ci lasciamo prendere dalle paure si va in difficoltà ma se anche in queste situazioni in cui non trovi il palleggio metti l'anima in campo trovi poi autostima anche nello stesso palleggio", ha dichiarato l'allenatore del Palermo nella consueta conferenza stampa post gara.

Un Palermo a due facce. Opaco nella prima frazione di gioco, compatto, solido e reattivo sul finale. La vittoria, arrivata pur con qualche patema d’animo, è espressione dell’atteggiamento messo in campo dalla squadra di Baldini, che ha ritrovato identità e coraggio.

"Io sono venuto a Palermo senza sentire nessuna scusante. Coraggio, professionalità e passione: queste sono le uniche parole che voglio sentire. Essere innamorati della città vuol dire dare speranza a tantissime persone che possono avere tante difficoltà nella quotidianità. A me interessano questi concetti, fare il professore non fa parte del mio personaggio. Io voglio essere considerato un tifoso del Palermo che ha avuto la fortuna di essere chiamato ad allenare la squadra della propria città. In diciotto anni ho sempre sperato che accadesse questa cosa. La squadra sta bene soprattutto mentalmente, non si è fatta prendere da alcun tipo di ansia. Nella vita uno si deve accettare, non bisogna nascondersi quando le cose vanno meno bene. Abbiamo tante partite ravvicinate, devo gestire le forze della squadra. Qua non ci sono titolari e riserve, i giocatori devono essere in grado in qualsiasi momento di essere utili alla causa del Palermo", ha proseguito il coach rosanero.

Baldini ripropone il suo 4-2-3-1 con qualche variazione in termini di interpreti nell'undici iniziale: spazio dal 1' a Crivello e Floriano, fin qui poco utilizzati. Esordio da titolare per il nuovo arrivato Samuele Damiani.

"Crivello e Floriano hanno fatto una buonissima partita. Hanno fatto una sosta lunga ed è normale che faticano a fare novanta minuti. Anche Felici ha bisogno di trovare la migliore condizione dato che sono due anni che non gioca. Devo essere bravo io a gestire facendo qualcosa che possa aiutare il Palermo e non un singolo giocatore. non è facile avere questa intensità e questo spirito con così pochi allenamenti. Anche durante la quarantena i ragazzi si sono allenati", ha concluso Baldini.