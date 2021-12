Palermo-Monopoli, vendita fiacca: i tagliandi staccati non valgono un big match

Il Palermo affronterà il Monopoli nella serata di domenica 5 dicembre nella sfida valida per la 17a del girone C di Serie C

Poco meno di 36 ore dalla sfida che vedrà il Palermo impegnato al "Renzo Barbera" contro il Monopoli. I rosanero dovranno vendicare la sconfitta subita a Picerno, l'avversario però non è certamente tra i più morbidi. Quello contro i pugliesi in programma domenica sera alle ore 20.30 si può considerare a tutti gli effetti un big match del girone C. Nel frattempo, scrive il 'Giornale di Sicilia', il pubblico palermitano non ha risposto in modo convinto, molti tifosi rosanero indecisi probabilmente si recheranno allo stadio solo poche ore prima del fischio d'inizio. Intanto sono poco meno di duemila i biglietti venduti per la sfida contro i biancoverdi nonostante la promozione riservata agli under 18 che prevede biglietti a 1 euro in curva e a 2 euro in gradinata.