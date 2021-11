Palermo-Monopoli, Under 18 al ‘Barbera’ a partire da €1: l’iniziativa del club rosa

L'iniziativa del Palermo in occasione del match di Serie C contro il Monopoli in programma il prossimo 5 dicembre

Mediagol (ls) ⚽️

Il Palermo vede la sfida contro il Monopoli, con il 'Renzo Barbera' pronto a riempirsi per il match. La formazione di Giacomo Filippi viene dalla brutta e inaspettata sconfitta esterna contro il Picerno, dalla quale i rosa vogliono subito rifarsi in un dicembre che li vedrà impegnati in diversi scontri al vertice. Il prossimo 5 dicembre, infatti, arriverà nel capoluogo siciliano il Monopoli, che occupa attualmente il secondo posto della classifica del Girone C ad una sola lunghezza di distanza dal Palermo. Un vero e proprio scontro d'alta quota, con il club targato Hera Hora che punta a riempire gli spalti dell'impianto di Viale del Fante.

Per l'occasione - tramite il suo sito ufficiale - il Palermo ha comunicato la promozione relativa alla vendita dei biglietti che avverrà online e in tutti i punti vendita Vivaticket, con gli Under 18 che potranno accedere allo stadio pagando un prezzo ridotto. A partire dalla cifra quasi simbolica di 1€ per un posto in curva, fino ad arrivare a 2€ per la gradinata e 5€ per la tribuna. Un prezzo d'occasione, che il Palermo mette a disposizione degli spettatori per riempire gli spalti del 'Barbera' in vista di un impegno così importante per le dinamiche sportive della stagione attualmente in corso.

Ecco, di seguito, la nota ufficiale del club rosanero.

In occasione della partita Palermo-Monopoli, prevista per il 5 dicembre alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera, la società rosanero ha disposto una promozione speciale dedicata in particolare a bambini e ragazzi, per riempire gli spalti di giovani tifosi e rafforzare il legame con le nuove generazioni.

Per questa occasione tutti gli under 18 potranno accedere allo stadio con tariffe ridotte: €1 per le curve, €2 per la gradinata, €5 per la tribuna. I biglietti potranno essere acquistati online o in uno qualsiasi dei punti Vivaticket sparsi nel territorio nazionale, a partire da martedì 30 novembre alle 9.00.

Contestualmente si apre anche la vendita dei tagliandi standard.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di domenica 5 dicembre o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

- il sito Vivaticket

- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 e domenica fino alle 14:00).

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

INTERO

Curve: €10

Gradinata: €20

Tribuna Laterale: €30

Tribuna Centrale: €40

Tribuna Centralissima: €60

RIDOTTO: Donne, Over65 (nati entro il 31 dicembre 1955),

Curve: €8

Gradinata: €16

Tribuna Laterale: €24

Tribuna Centrale: €32

Tribuna Centralissima: €48