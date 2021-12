Palermo-Monopoli, sfida da… under: due delle miglior difese del Girone C di Serie C

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare il Monopoli nel match valido per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

"La miglior difesa del girone contro la miglior difesa casalinga del girone. La miglior difesa nei primi tempi contro la difesa che ha incassato meno gol di tutti nei primi 30 minuti di gioco", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sulla prossima sfida di campionato in cui il Palermo di Filippi affronterà al Renzo Barbera il Monopoli di Colombo.

Entrambe le formazioni, che si sfideranno domenica sera nel match valevole per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C, stanno costruendo il proprio castello puntando sulla solidità dei rispettivi reparti difensivi. Il Monopoli ha fin qui incassato undici gol, uno in meno del Palermo che, con quello subito a Picerno, ha raggiunto quota dodici.

Il Monopoli è la squadra che ha subito una sola realizzazione avversaria nei primi quarti d'ora di match, mentre il Palermo è la compagine che ha fatto meglio se si prende in considerazione la prima mezz'ora di gioco (3 gol subiti contro i 4 del team targato Colombo).

"In più, il Monopoli non subisce reti da 335 minuti, ovvero dalla rete di Sorrentino della Vibonese. Da allora, due successi e un pareggio", chiosa il Gds. Numeri da... under, per dirla nel gergo delle scommesse.