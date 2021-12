Palermo-Monopoli, Marconi squalificato: senza l’ex Monza incassate otto reti

Il difensore del Palermo non sarà a disposizione di mister Filippi dopo aver rimediato un cartellino rosso nella sfida di Picerno

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato contro il Monopoli, in programma al "Renzo Barbera" domenica 5 dicembre alle ore 20.30. I rosanero dovranno fare a meno di un perso della difesa quale è Ivan Marconi, espulso nella sfida persa per 1-0 in casa del Picerno. I rosanero senza il centrale ex Monza vanno in tilt, a dimostrare tale teoria le otto reti subite quando il difensore è stato assente (Taranto, Turris, Vibonese e Avellino). Da considerare anche l'amalgama che si è creata proprio da tra Marconi e il duo Buttaro-Perrotta, una sorta di bunker difensivo con sole due reti subite.